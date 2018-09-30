ГПУ получила доступ к телефонам "автомайдановцев" в деле об "избиении яйцами" - адвокат

Адвокаты ознакомились с материалами дела после завершения досудебного расследования, и в деле против трех "автомайдановцев" не было постановлений суда об изъятии трафиков.

Генпрокуратура получила доступ ко всем трафикам и локации во время звонков трех обвиняемых по делу об "избиении яйцами" народного депутата Олега Барны во время митинга возле Верховной Рады, который проходил в июле 2017 года.

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Об этом в своей колонке на Украинской правде сообщил адвокат, член Общественного совета добропорядочности и член "Автомайдана" Роман Маселко. Он напомнил, что прокуратура и полиция завершили расследование по этому делу и 10 сентября вручили обвинительный акт трем автомайдановцамм - Сергею Хаджинову, Олегу Пушаку и Богдану Мельнику - обвинительный акт по ч.2. ст. 346 Уголовного кодекса, предусматривающий наказание от четырех до семи лет заключения.

Вместе с тем прокуратура также получила доступ ко всем трафикам обвиняемых и их локации во время звонков за месяц.

Кроме того, заместитель генпрокурора Юрий Столярчук поставил следователям задачу отработать все контакты, связи активистов и провести негласные следственно-разыскные действия (НСРД). "Это может быть что угодно, начиная от визуального наблюдения, до установки жучков и проникновения в жилище, и все это в рамках расследования факта броска трех яиц", - отметил адвокат.

Маселко добавил, что адвокаты ознакомились с материалами дела после завершения досудебного расследования, и в деле против трех "автомайдановцев" не было ни определений суда об изъятых трафика, ни трафиков, ни результатов проведения НСРД.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2017 года активисты перед Радой забросали нардепа от БПП Олега Барну яйцами. Фракция "БПП" выступила с требованием к СБУ и Нацполиции расследовать инцидент.

По данным следствия, в то время, когда Барная шел к зданию Рады, в его адрес звучали угрозы причинения вреда здоровью, после чего указанные автомайдановцы "решили нанести ему удары, в том числе, используя заранее заготовленные куриные яйца".

В документе указано, что Хаджинов ударил Барную яйцом по плечу, а Мельник и Пушак - яйцами по голове, что было умышленным причинением вреда государственному деятелю по предварительному сговору.

В свою очередь активист Автомайдана, а ныне - член Совета общественного контроля при НАБУ Сергей Хаджинов заявлял, что Барная несколько раз проходил через их "блокпост", а яйца в него полетели тогда, когда нардеп начал оскорблять людей.

В начале сентября прокуратура вручила обвинительные акты трем активистам "ВО "Автомайдан", которые забросали яйцами нардепа от БПП Олега Барну.