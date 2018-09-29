СБУ задержала мужчину, разъезжавшего по Киеву на авто с номерами "ДНР" (фото)

Правоохранители также изъяли у задержанного фейковые регистрационные номера и документы на транспортное средство.

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который ездил на автомобиле с номерами так называемой «ДНР».

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

«27 сентября в сети интернет появилось сообщение о передвижении по городу Киев автомобиля Пежо-301 с номерными знаками так называемой «ДНР».

Благодаря принятым оперативным мерам контрразведчики СБУ меньше чем за сутки установили местонахождение автотранспортного средства, задержали мужчину, который управлял авто (гражданина Украины, бывшего сотрудника МВД Украины, в настоящее время представителя одной из украинских страховых компаний), и изъяли фейковые регистрационные номера и документы на транспортное средство», - сказано в сообщении.

Согласно полученным от гражданина объяснениям, указанный автомобиль находился с 2014 года в розыске по линии Интерпола, в связи с чем был задержан на территории РФ местной полицией и передан ему как представителю страховой компании. При пересечении российско-украинской границы он снял номерные знаки так называемой «ДНР», но при въезде в Киев снова установил их, по его словам, «для обеспечения соответствия регистрационных автомобильных номеров пакету документов на указанную машину, выданных российскими представителями Интерпола, в случае остановки транспортного средства для проверки работниками полиции Украины».

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Сотрудниками СБУ установлено, что работник страховой компании сознательно пытался скрыть автомобиль после распространения в СМИ информации, что затрудняло поиск транспортного средства.

В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий по проверке предоставленных мужчиной объяснений, а также по установлению его возможной причастности к террористической деятельности, отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ сдался "экс-министр "ДНР" - он уже дает показания о преступлениях России.