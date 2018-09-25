СБУ сдался "экс-министр "ДНР" - он уже дает показания о преступлениях России

Бывший так называемый "министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР" дает показания о причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Контрразведка Службы безопасности Украины в результате спецоперации вывела со временно оккупированной территории Донецкой области еще одного так называемого «министра ДНР», который сотрудничает со следствием.

Как сообщает пресс-центр СБУ, речь идет о так называемом «министре агропромышленной политики и продовольствия ДНР».

«Правоохранители установили, что в сентябре 2014 года мужчина присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Сначала в составе так называемого «Индустриального оплота Донбасса» он занимался поставкой в ОРДО удобрений, горюче-смазочных материалов и других товаров, закупкой зерна и конечной продукции сельского хозяйства. Впоследствии, возглавив по предложению Захарченко «министерство агропромышленной политики и продовольствия» террористов, злоумышленник под кураторством российских спецслужб обеспечивал формирование штата и функционирование фейкового ведомства. Среди прочего, он также «санкционировал» прибытие на оккупированные территории Донбасса грузов так называемого «российского гуманитарного конвоя», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Москве арестовали соратника Захарченко "Ташкента" - соцсети

По данным спецслужбы, из-за конфликта на то время главарем террористов «ДНР» Александром Захарченко на почве перераспределения награбленного «министр» был обвинен в злоупотреблении служебным положением, хищении средств в особо крупных размерах и на некоторое время был заключен своими же соратниками.

"Оказавшись на подконтрольной Украины территории, мужчина в рамках открытого уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, фактах непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, хищения государственного имущества, разрушения инфраструктуры и народнохозяйственного комплекса региона и других преступлений российско-террористических войск против основ национальной и общественной безопасности", - отмечается в сообщении.

Ранее в августе контрразведкой СБУ с временно оккупированной территории Донецкой области был выведен так называемый «министр культуры и туризма ДНР».

Как сообщал УНИАН, в ''ДНР'' наградили предательницу Украины. Бывшая подполковник украинской милиции Ольга Качура в 2014 году перешла на сторону боевиков и стала "командиром подразделения реактивной артиллерии".