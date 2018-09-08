Вместе с тем президент Петр Порошенко отметил, что гордится образованием, полученным в Украине.

Президент Петр Порошенко призвал молодежь возвращаться в Украину после обучения за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время общения со студентами Винницкого национального технического университета.

Президент отметил, что гордится образованием, полученным в Украине.

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«Я горжусь украинским образованием и считаю, что образование, которое я получил на факультете международных отношений и международного права, является не хуже, чем в лучших университетах мира», - сказал Порошенко.

Он также считает нормальным и обучения в других странах.

«Хочет кто-то учиться за границей - ничего страшного в этом нет. В отдельных странах цены на обучение ниже, чем на коммерческих направлениях в Украине. Но обязательно вернитесь. Ведь именно от вас зависит судьба Украины», - сказал Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что дочери-двойняшки президента Украины, которые в этом году закончили обучение в школе, будут получать высшее образование в Лондоне. Экономическую специальность на факультете "Школа Славянских и Восточноевропейских исследований" в University College London выбрала Александра, в то время как Евгения будет изучать анимацию в Лондонском университете искусств.