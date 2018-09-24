"Россия - миролюбивая страна": в киевской школе вспыхнул скандал из-за учебника по русскому языку (фото)

Учебник был издан в 2005 году, следовательно его гриф "рекомендовано министерством образования" уже истек и его нельзя использовать в школах.

В Киеве ученики пятого класса изучают русский язык по учебникам, в которых навязывается идея "общего прошлого" украинцев и россиян, а Россию и вовсе называют миролюбивой страной.

Фотографии учебника опубликовала мама одного из учеников в Facebook.

На опубликованных снимках видно, что школьникам рассказывают об "общих корнях" двух народов.

"Украина и Россия — миролюбивые страны с богатой культурой и общими корнями", — сказано в учебнике.

По словам девушки, ее ребенок изучает русский язык в школе факультативно.

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"Мой ребенок хочет учить и русский тоже (как четвертый язык). Но ведь учить "жи-ши" пиши с "и" и вот эта имперская риторика — это разные вещи", — отмечает она.

При этом в комментариях другие родители отметили, что учебник был издан в 2005 году, следовательно его гриф "рекомендовано министерством образования" уже истек и его нельзя использовать в школах.

Как сообщал УНИАН, в киевском ресторане вспыхнул скандал из-за русского языка.