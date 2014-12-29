Почти 90% украинцев считают, что ситуация в стране ухудшилась – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, которые озвучила директор Фонда Ирина Бекешкина сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По мнению граждан, в большинстве сфер жизни положение в Украине существенно ухудшилось даже по сравнению с данными 2013 года, которые тоже показали преимущественно негативные тенденции. Наибольшие изменения к худшему произошли в уровне цен и тарифов - здесь ухудшение отметили 95% населения, в экономическом положении Украины (94%), в уровне стабильности (90%), положении русскоязычного населения (89%), уверенности граждан в завтрашнем дне (84%), уровне благосостояния семьи (84%), в оплате труда (76%), в сфере социальной защиты (71%), пенсионном обеспечении (63%), в отношении граждан к власти (60%), в ситуации с преступностью (60%), в здравоохранении (53%), в отношении власти к гражданам (49%), в сфере межнациональных отношений (40%).

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Преобладает констатация ухудшения, но в меньшей степени, чем в конце прошлого года, в таких сферах как: уровень демократии (35%, в 2013 - 49%), соблюдение государственными служащими законности (43%, в 2013 - 51%). В отношении некоторых сфер мнения граждан разделились: в сфере уровня свободы слова 34% считают, что ситуация не изменилась, 30% отмечают ухудшение (45% - в 2013 г.), а 26% заметили изменения к лучшему; то же и относительно положения в сфере соблюдения прав и свобод граждан: 37% констатируют ухудшение (в 2013 - 52%), 35% считают, что ситуация не изменилась, а 16% отмечают улучшение ситуации в сфере образования 48% считают, что ситуация не изменилась, 41% констатируют изменения к худшему.

Преимущественно не изменилась ситуация, по мнению населения, в таких сферах как положение русскоязычного населения (2%), положение этнических и религиозных меньшинств (60%).

В целом ситуация в стране, по мнению 88% населения, изменилась к худшему (в 2013 г. - 71%).

Если в 2013 году не было ни одной сферы, где бы граждане заметили изменения к лучшему, то в конце 2014 года такая сфера появилась - улучшился международный имидж Украины, что отметили 40% населения (лишь 13% в 2013 году), впрочем, 32% считают, что и здесь изменения произошли к худшему (53% в 2013 г.).

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с 19 по 24 декабря во всех регионах Украины, кроме Крыма. Было опрошено 2008 респондентов старше 18 лет, погрешность выборки не превышает 2,3%.