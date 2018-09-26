Москаль рассказал, кто снял скандальное видео в консульстве Венгрии на Закарпатье

"Это действующий пограничник нашей пограничной службы, который приносил присягу и это все записал", - заявил он.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль утверждает, что скандальное видео в консульстве Венгрии записал кто-то из пограничников.

Об этом он рассказал в эфире "112 канала", передает "Европейская правда".

"Кто выложил видео? Это действующий пограничник нашей пограничной службы, который приносил присягу и это все записал. С какой целью он это выложил? Пусть с ним разбирается Государственная пограничная служба и служба внутренней безопасности", - отметил Москаль.

Как сообщал УНИАН, накануне в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. "Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.

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Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства". После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина неоднократно предупреждала Венгрию и отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также он намекнул, что Украина может выслать венгерского консула и заявил, что Украина не отступит в проведении проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожает прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.