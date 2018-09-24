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Умер украинский поэт (фото)

11:05, 24 сентября 2018
Общество
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Не стало Богдана Рубчака / фото litakcent.com

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Василий Махно.

О смерти поэта сообщила жена Рубчака Марьяна. Умерший - один из создателей Нью-Йоркской группы, поэт особого мелоса в украинской поэзии, глубокий знаток литературы, эрудит.

Как сообщал УНИАН, в среду, 19 сентября, в Киеве умер украинский политик, журналист и писатель Виталий Шевченко. Он - отец посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

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Теги: #смерть#Украина#поэт