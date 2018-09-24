Умер украинский поэт (фото)

Последние годы Богдан Рубчак с женой жил в Бунтоне (Нью-Джерси).

Умер украинский поэт, профессор Иллинойского университета Богдан Рубчак. Ему было 83 года.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Василий Махно.

О смерти поэта сообщила жена Рубчака Марьяна. Умерший - один из создателей Нью-Йоркской группы, поэт особого мелоса в украинской поэзии, глубокий знаток литературы, эрудит.

Как сообщал УНИАН, в среду, 19 сентября, в Киеве умер украинский политик, журналист и писатель Виталий Шевченко. Он - отец посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.