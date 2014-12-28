В центре Львова открылась фотовыставка о событиях на Майдане

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, выставка будет продолжаться до 11 января. Как отмечается в сообщении, фотовыставка является продолжением серии выставок, посвященных людям, которые вышли протестовать против системы зимой 2013-2014 года.

Первые три волны выставки экспонировались во время революционных событий на Майдане. Место проведения - баррикады Майдана. Эта выставка является заключительной и содержит фотографии трагических событий 18-22 января 2014 года. В выставке приняло участие более 40 украинских фотографов. Среди фоторабот - также фотографии львовского фотографа Виктора Гурняка, погибшего в зоне АТО. Львов - первый город после Киева, где экспонируется выставка.

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Как отмечают ее организаторы, в планах показать фотографии и в других городах Украины, в частности Харькове, Одессе. Получено также приглашение представить выставку в Польше.Фотографии с выставки можно приобрести за 1 тыс. грн. Средства будут направлены на помощь участникам АТО и их семьям.

Фотографии напечатаны на средства самих фотографов. Всего их - 175. Они занимают примерно 65 кв м.