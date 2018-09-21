Из-за успеха украинских десантников в учениях Saber Junction-2018 объявлена пауза (видео)

Несмотря на паузу для корректировки планов учений, украинское подразделение продолжает выполнять задачи в поле.

Из-за решительных действий украинских десантников руководство международных учений «Saber Junction-2018», проходящих в Германии, объявило паузу для корректировки плана проведения маневров.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Решение о паузе было объявлено через несколько часов после того, как рота 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ захватила полевой тактический оперативный центр разведывательного батальона «противника».

Как рассказал командир украинской роты «Фантом» капитан Иван Федоренко, штаб разведывательного батальона 173-й воздушно-десантной бригады США был захвачен во время выполнения задания по разведке.

«Нами был условно взят в плен командир батальона и его офицеры, захвачены средства связи, оружие и штабные документы. Последние мы вручили командиру батальона сил OpFor, в составе которых действуем. Это данные относительно расположения подразделений нашего противника, его планы действий и тому подобное. Владение нашей стороной такой информацией однозначно влияет на дальнейший ход учений», - отметил военный.

В дальнейшем, во время выдвижения украинцев к ключевому рубежу обороны противника, украинские силы обнаружили группу чешских спецназовцев. В результате столкновения диверсанты условно потеряли 6 человек. По состоянию на 15:00 общие условные потери противника составили около 40 человек и две единицы техники, условные потери украинцев — 2 человека.

Несмотря на паузу для корректировки планов учений, украинское подразделение продолжает выполнять задачи в поле.

Ранее сообщалось, что украинские десантники захватили полевой штаб американцев на учениях Saber Junction 2018. По словам командира десантно-штурмовой роты капитана Ивана Федоренко, противник не ожидал появления украинцев в своем расположении, а потому серьезного сопротивления не оказывал.