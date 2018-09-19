Суд приговорил к 9 годам тюрьмы военного, зарезавшего мужчину в очереди на маршрутку в Киеве

Защитники военного намерены обжаловать решение суда, чтобы смягчить приговор.

Военного 72-й бригады Вооруженных сил Дмитрия Балабуху, обвиняемого в убийстве в очереди на маршрутку в Киеве возле метро "Черниговская", суд приговорил к 9 годам тюрьмы.

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"Решение суда в отношении Дмитрия Балабухи - 9 лет", - говорится в сообщении на странице организации С14 в Facebook.

Кроме того, суд лишил Балабуху звание младшего лейтенанта, а также обязал его выплатить почти 61 тысячу гривень судебных издержек, 550 тысяч гривень компенсации семье убитого. Также Балабуха должен ежемесячно выплачивать по 1300 гривень на каждого ребенка убитого до достижения ими совершеннолетия.

Отмечается, что защита военного намерена подать апелляцию, чтобы смягчить приговор.

Как сообщал УНИАН, днем 10 февраля возле станции метро "Черниговская" в Киеве между Русланом Юрченко и 28-летним младшим лейтенантом 72-й бригады Вооруженных сил Дмитрием Балабухой возник спор в очереди на маршрутку – один из них пытался пройти без очереди.

После этого Балабуха пошел в ближайший магазин, купил кухонный нож, вернулся и ударил ножом Юрченко. От полученных травм Юрченко умер. Через некоторое время на улице Мурманской полицейские при поверхностном осмотре нашли у Балабухи нож, он признался в нападении.