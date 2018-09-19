Эпопея вокруг увольнения воспитательницы за фото в купальнике закончилась: суд принял решение (видео)

Чтобы восстановиться в должности, воспитательница пошла в суд и выиграла его.

Суд огласил решение по делу воспитательницы в селе Бугаевка на Ривненщине Виты Черешневской, которую уволили из-за фото в купальнике.

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Так, заведующая заведения уволила Виту за якобы аморальные фото - в купальнике на отдыхе и в красном платье с бокалом вина, говорится в сюжете ТСН.

Чтобы восстановиться в должности, воспитательница пошла в суд и выиграла его. Однако заведующая, приняв ее на работу, в тот же день опять уволила. От детсада она подала апелляцию на решение суда первой инстанции и проиграла. Суд постановил: Черешневскую в должности восстановить.

Как сообщал УНИАН, директора китайского детского сада в городе Шэньчжэнь уволили после того, как она пригласила на 1 сентября танцовщицу на пилоне.