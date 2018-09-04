Директор детского сада лишилась работы из-за танцев на шесте 1 сентября (видео)

Администрация детсада позвала на 1 сентября танцовщицу на шесте.

Директора китайского детского сада в городе Шеньчжень уволили после того, как она пригласила на 1 сентября танцовщицу на шесте.

Так, на сцену вышла девушка и исполнила танец на пилоне, сообщает издание The Telegraph.

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Американский журналист Майкл Стандаэрт, который был в тот день в детском саду, снял танцы на видео.

"Дети воспринимают это проще, они не подумают об этом (танце) с такими мыслями. Они просто подумают, что это потрясающе, когда кто-то может летать на таком пилоне", - рассказала директор детсада Лай Ронг и добавила, что ее карьера "разрушена после 5-минутного выступления".

Ролик стал вирусным в социальных сетях, после инцидента директора заведения уволили.

Как сообщал УНИАН, в начале августа пьяная следователь в Одессе устроила ДТП и показала стриптиз.