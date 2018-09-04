Директор детского сада лишилась работы из-за танцев на шесте 1 сентября (видео)
Директора китайского детского сада в городе Шеньчжень уволили после того, как она пригласила на 1 сентября танцовщицу на шесте.
Так, на сцену вышла девушка и исполнила танец на пилоне, сообщает издание The Telegraph.
Читайте такжеВ Берлине стриптизерши избили каблуками пенсионера, прорвавшегося в клуб с перцовым баллончиком
Американский журналист Майкл Стандаэрт, который был в тот день в детском саду, снял танцы на видео.
"Дети воспринимают это проще, они не подумают об этом (танце) с такими мыслями. Они просто подумают, что это потрясающе, когда кто-то может летать на таком пилоне", - рассказала директор детсада Лай Ронг и добавила, что ее карьера "разрушена после 5-минутного выступления".
Ролик стал вирусным в социальных сетях, после инцидента директора заведения уволили.
Как сообщал УНИАН, в начале августа пьяная следователь в Одессе устроила ДТП и показала стриптиз.
Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774— Michael Standaert (@mstandaert) September 3, 2018