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Директор детского сада лишилась работы из-за танцев на шесте 1 сентября (видео)

13:00, 04 сентября 2018
Курьёзы
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На детском празднике устроили взрослые танцы / Скриншот

Так, на сцену вышла девушка и исполнила танец на пилоне,  сообщает издание The Telegraph.

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Американский журналист Майкл Стандаэрт, который был в тот день в детском саду, снял танцы на видео. 

"Дети воспринимают это проще, они не подумают об этом (танце) с такими мыслями. Они просто подумают, что это потрясающе, когда кто-то может летать на таком пилоне", - рассказала директор детсада Лай Ронг и добавила, что ее карьера "разрушена после 5-минутного выступления".

Ролик стал вирусным в социальных сетях, после инцидента директора заведения уволили. 

Как сообщал УНИАН, в начале августа пьяная следователь в Одессе устроила ДТП и показала стриптиз.

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Теги: #детсад#стриптиз