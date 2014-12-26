За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще один ранен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеСилы АТО отведут тяжелое вооружение после 48 часов полноценного "режима тишины" - Генштаб"В результате ситуации, которая разворачивается в зоне АТО, мы потеряли одного военнослужащего и один получил ранение", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за прошедшую ночь боевики 16 раз открывали огонь по позициям сил АТО.