За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще один ранен
13:32, 26 декабря 2014Общество
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В течение суток в зоне АТО погиб 1 военнослужащий, еще один получил ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеСилы АТО отведут тяжелое вооружение после 48 часов полноценного "режима тишины" - Генштаб"В результате ситуации, которая разворачивается в зоне АТО, мы потеряли одного военнослужащего и один получил ранение", - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за прошедшую ночь боевики 16 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
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