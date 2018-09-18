СМИ показало, как "работник СБУ" вербовал журналиста, угрожая расправой над мамой (видео)

СМИ рассказало историю, как СБУ вербовала журналиста, который сфотографировал испанскую виллу Порошенко.

Журналисты 10 дней следили, записывали и документировали "сотрудника СБУ", который угрожал расправой журналисту, сфотографировавшему в мае этого года виллу президента Петра Порошенко в испанской Марбелье.

Издание "Страна" утверждает, что "СБУшник требовал, чтобы журналист поставлял ему информацию о том, что происходит в редакции".

В случае отказа от сотрудничества – обещал большие неприятности (вплоть до избиения, тюрьмы и проблем у мамы).

Издание утверждает, что вскоре после публикации материала о виллах Порошенко за журналистом установили наружное наблюдение, его телефон поставили на "прослушку", о чем журналист сообщил в редакции, однако фактическое и формальное подтверждения этому долгое время не могли получить.

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Но позже его задержала полиция за покупку марихуаны. По словам журналиста, его силой поместили в машину.

"Всего их было около семи человек. Затем меня отвели на разговор с какими-то непонятными двумя, которые представились сотрудниками СБУ, показав служебные удостоверения. Один из них назвался Саша. Светловолосый, ростом где-то 1,78, худощавый, с легкой небритостью и бакенбардами", — рассказывает он.

Дальше они отвезли его в одно из отделений полиции и не давали вызвать адвокатов. Журналиста удерживали в полиции всю ночь и отпустили только на условии, что он начнет сотрудничать с СБУ.

"Под таким жестким давлением они заставили меня подписать документы о сотрудничестве с СБУ по регулярному "сливу" информации", - говорит журналист.

"Сотрудник СБУ" поставил условие – информировать его в телефонном режиме. Канал коммуникации для общения СБУшник выбрал Telegram.

На одной из встреч он пытался запугать журналиста, прямо угрожая ему расправой в случае отказа от сотрудничества или же "слива" информации об общении с СБУ.

Запись разговора. Видео содержит нецензурную лексику!

Позже журналистам удалось сфотографировать и снять на видео "СБУшника". Также они установили номер машины, на которой он приехал вместе с водителем - серая Skoda Octavia с госномером AA5782IM. Им удалось узнать, что эта машина зафиксирована для работы на "наружке" СБУ.