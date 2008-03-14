Строительная отрасль перспективна для сотрудничества Украины с Афганистаном

Строительная отрасль является перспективной для украинско-афганского сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, об этом министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН заявил в ходе межведомственного совещания по вопросам углубления украинско-афганского сотрудничества и путей реализации совместных украинско-афганских проектов.

По его словам, перспективными направлениями двустороннего сотрудничества являются участие украинских компаний в реконструкции и строительстве аэропортов, автомобильных дорог, жилых домов, гидротехнических сооружений (гидроэлектростанций, дамб, искусственных водоемов и каналов), а также в поставках соответствующего оборудования и комплектующих, в частности труб большого диаметра.

Участники совещания, отмечает пресс-служба, согласовали сроки визита украинской официальной делегации при участии представителей министерств, ведомств и бизнес-структур в Афганистан, в ходе которого планируется обсудить вопрос привлечения украинских предприятий к участию в международных тендерах в Афганистане, а также выразили предложения относительно обмена студентами обеих стран.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата Украины, в 2007 году товарооборот между Украиной и Афганистаном составил 30,3 млн. долл, что в 5,7 раз больше по сравнению с 2006 годом.

Увеличение товарооборота произошло благодаря увеличению украинского экспорта в шесть раз - на 25,2 млн. долл., который составил 30,2 млн. долл.

Импорт уменьшился на 180,7 тыс. долл. (в 3,3 раза) и составил 79 тыс. долл. Положительное сальдо двусторонней торговли составило 30,2 млн. долл.