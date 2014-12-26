В оккупированном Крыму возбудили уже дюжину дел по экстремизму

Об этом сообщает пресс-служба «прокуратуры» Крыма, передает "Крым. Реалии".

По данным ведомства, прокурорами районного звена на нарушения, связанные с отсутствием на школьных и библиотечных компьютерах интернет-фильтров, блокирующих доступ к ресурсам, содержащим материалы экстремистской и иной негативной направленности, внесено 36 представлений.

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«В то же время для поддержания стабильности требуются дополнительные меры, в частности, в направлении совершенствования миграционной политики, обеспечения антитеррористической безопасности объектов, ограничения доступа к экстремистским ресурсам», – говорится в сообщении ведомства.