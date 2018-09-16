Постановку пьесы Сенцова наполовину профинансируют из госбюджета

На "Номера" выделят почти 2 миллиона гривень.

На постановку театральной пьесы Олега Сенцова "Номера" с Украинского культурного фонда выделят 1 905 887 гривен.

Об этом сообщила во время интервью Громадському радио исполнительный директор фонда Юлия Федив.

Она рассказала, что пьеса «Номера» — один из 15 международных проектов-победителей, которые подали заявки на финансирование.

"Сейчас уже происходит подписание договоров с теми заявителя, которые прошли переговорную процедуру в начале сентября. И уже сегодня подписываются договора. Среди них была и пьеса Олега Сенцова "Номера", — сказала Федив.

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Также исполнительный директор отметила, что фонд финансирует международные проекты на половину, национальные — на 80%, а индивидуальные — полностью.

По словам продюсера постановки пьесы «Номера» Анны Паленчук, проект подавался как международный, потому что так у спектакля будет больше шансов на гастроли за рубежом.

"Мы всегда работаем с различными иностранными компаниями для того, чтобы реализовать тот или иной проект. Тогда у этой пьесы будет потенциал поехать за границу. Мы так и хотим, чтобы эта пьеса принимала участие в различных театральных фестивалях, гастролях", – подчеркнула она.

Паленчук проанонсировала постановку "Номеров" на конец ноября.

Напомним, ранее продюсер и режиссер сообщили, что пьесу Сенцова, который голодает в российской тюрьме, поставят в Украине и провели открытый кастинг на роли в спектакле.