В СБУ прошли слушания о деятельности ОУН в Запорожской, Донецкой и Сумской областях

В Службе безопасности Украины состоялись очередные общественные слушания в рамках совместного гуманитарного проекта СБУ и Украинского института национальной памяти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

«Главная цель этого проекта, – как отметил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО во время слушаний, – установление, распространение и утверждение исторической правды о прошлом украинского народа, избавленной от наслоений, которые искажают объективную истину». По его словам, «СБУ, рассекречивая и упорядочивая документы советских органов госбезопасности, которые сохраняются в ее архиве, преследует одну цель - реабилитацию как украинской истории в целом, так и возвращение памяти о судьбе каждого украинца».

В слушаниях приняли участие члены рабочей группы историков, созданной при СБУ для изучения архивных документов, научные работники, представители общественных организаций и журналисты.

Открывая слушания, советник председателя СБУ, сотрудник Украинского института национальной памяти кандидат исторических наук Владимир ВЯТРОВИЧ отметил: «Одним из базовых постулатов в освещении советской пропагандой деятельности ОУН было изображение ее как исключительно западноукраинского явления. Между тем, как свидетельствуют документы и новейшие исследования, освободительное движение под руководством ОУН имело всеукраинский характер, охватывало практически всю территорию Украины».

В свою очередь профессор, доктор исторических наук Владимир СЕРГИЙЧУК ознакомил участников слушаний с особенностями деятельности ОУН на восточных и южных землях. «Распространение деятельности ОУН за пределы Западной Украины, - отметил профессор, - началось в 1939 году, после присоединения этих земель к УССР». Наиболее активную деятельность националистические группы развернули здесь после начала советско-немецкой войны в 1941 году. «В октябре 1941, - сообщил профессор В.СЕРГИЙЧУК, - гитлеровцы организовали в Терновой Балке (Кривой Рог) концентрационный лагерь, в котором удерживали сотни националистов, многие из которых были там расстреляны или замучены на смерть во время допросов».

С сообщением о деятельности ОУН в Запорожской области выступил местный исследователь Юрий ЩУР. Он отметил, что «на сегодня установлены данные о 161 члене оуновского подполья, из которых 15 - выходцы из Западной Украины, прибывшие в составе походной группы, а остальные – местные жители. Первые члены ОУН в Запорожье появились 8 августа 1941 г., а последний член ОУН “Бом” был арестован в мае 1950 года в районном центре Ногайск (теперь - Приморск)».

В сообщении Александра ДОБРОВОЛЬСКОГО из Донецка сказано: «Первые подпольщики ОУН на Донбассе появились еще в 1940 году. По подсчетам исследователей, количество участников оуновского движения, рожденных в Донецкой области, составляло приблизительно половину всей организации в Донецкой области. Выходцы из Галичины и Волыни составляли около 10%. Приблизительно 40% подпольщиков ОУН – выходцы из Центральной Украины. Последним членом ОУН можно считать пропагандиста М.Янковского, арестованного в Дзержинске в 1958 году».

О деятельности ОУН в Сумской области проинформировал Александр ВОВК. «Количество членов ОУН в Сумской области составляло несколько сотен человек. Важно, что с приходом советской власти деятельность националистического подполья не прекратилась, и продолжалась до конца 1940-х годов», - отметил историк.

Сотрудник Отраслевого государственного архива СБУ кандидат исторических наук Александр ИЩУК представил на слушаниях уникальные документы, освещающие деятельность ОУН на Юге и Востоке Украины. «В ГГА СБУ и в архивах областных управлений, - отметил А.ИЩУК, - сохранились тысячи уникальных документов, в которых содержится информация о деятельности ОУН в Восточной, Центральной и Южной Украине в 1941-1955 гг.».