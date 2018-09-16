В Казахстане задержали украинского журналиста

Журналисту Гороховскому предъявлено обвинение в незаконной трудовой деятельности.

В Казахстане украинскому журналисту, главному редактору проекта «Без брехнi» Александру Гороховскому предъявлено обвинение в незаконной трудовой деятельности.

Как сообщает местный сайт Factcheck.kz, 15 сентября в Уральске сотрудниками полиции был прерван тренинг по фактчеку, проводившийся при участии Гороховского. У журналиста изъяли миграционную карту и предъявили обвинение в незаконной трудовой деятельности на территории Казахстана. Суд назначен на понедельник, 17 сентября.

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Организатор тренинга журналист Лукпан Ахмедьяров опубликовал видео с места событий, на котором полиция обьяснила причину прибытия на мероприятие. По словам полицейских, они прибыли после сообщения на номер «102» о том, що проходит собрание касательно Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина запретила въезд на территорию страны британскому коммунисту Эндрю Мюррею, который является советником лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.