Из официантки в звезду подиума: украинская модель рассказала о своей истории "Золушки" и романе с Ди Каприо (видео)

На ее странице в Instagram фотографии с вечеринок, провокационные обнаженные кадры и даже снимки на золотом унитазе - легко сочетаются с благотворительностью в Африке.

В Украину на родину прилетела Алина Байкова, говорится в сюжете "ТСН". Супермодель, которая участвует в показах самых известных дизайнеров и снимается для обложек глянца, начинала официанткой в маленьком кафе. И ненавидела высокий рост, из-за которого ее дразнили в школе.

Байкова рассказала о пути с Кропивницкого в Нью-Йорк и романе с Ди Каприо Супермодель с обложек мировых журналов моды Алина Байкова визит в родной Кропивницкий начала со стадиона – американский футбол полюбила, когда переехала в Нью-Йорк. В отличие от современных трибун эти стены за 15 лет не изменились.

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Байкова пришла и в свою 23 школу, в которой училась. Школу модель вспоминает с дрожью в голосе.

"Я спереди боялась сидеть. Я думала, что в школу никогда не вернусь", - призналась Байкова.

Ее рост и худоба – то, что стало преимуществом на подиуме, в детстве считались пороком.

"Нас двое было – с меня смеялись и с него – потому что он был самый низкий, а я – самая высокая. И мы были друзья по несчастью", - вспомнила Алина.

После школы она пошла работать официанткой в местное кафе. Там ее и увидела Татьяна, которая руководила модельным агентством и одновременно была владелицей ателье.

"Мы им шили форму. Я сидела за столом, посмотрела на эту девушку и подумала: "Боже ты мой, какие данные!". Но она была как ежик: "Нет, я не хочу в агентство", - поделилась Татьяна.

Подруги уговорили, в агентстве с нее не брали плату за обучение. Дальше был Китай - и через несколько лет предложения буквально посыпались со всех мировых домов моды. Показ за показом, обложка за обложкой.

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"Есть во мне какая-то история Золушки", - говорит Байкова.

Сегодня Золушку фотографируют в Киеве для рекламы шуб. Ее американские работодатели такого не снимают - на мировых подиумах настоящий мех - под запретом.

На ее странице в Instagram фотографии с вечеринок, провокационные обнаженные кадры и даже снимки на золотом унитазе - легко сочетаются с благотворительностью в Африке.

Но самыми известными стали фото, сделанные полгода назад на улице в Нью-Йорке.

Рядом с Байковой в любимых сережках с крестами - шагает Леонардо Ди Каприо. Мировые таблоиды сразу же объявили о романе актера с украинской моделью.

"Я ему послала SMS, мол, вот, смотри, нам уже все приписывают. Но мы просто посмеялись – у меня ничего не изменилось", - прокомментировала слухи Байкова.

Объяснять Лео и другим звездным друзьям, откуда она, не приходится.