цей матеріал доступний українською

«Укрлендфарминг» Бахматюка инвестировал 2 млн гривен в программу поддержки детских учебных заведений

11:21, 06 сентября 2018
Общество
8621 0
Актуально

За счет средств «Укрлендфарминга» Олега Бахматюка обновлены помещения школ и детских садов, закуплена мебель, оргтехника и канцтовары в 560 населенных пунктах страны

Об этом сообщила операционный директор группы компаний «Укрлендфарминг» Галина Ковток.

По ее словам, «хозяйничая на земле, измеряющейся сотнями тысяч гектаров, мы развиваем сельское хозяйство Украины. И четко осознаем высокую ответственность за благополучие громад на территориях нашего присутствия».

Галина Ковток подчеркнула, что одним из направлений корпоративной социальной ответственности группы компаний «Укрлендфарминг» является забота о громадах. «Мы воплощаем проекты, направленные на детей, - профессиональная ориентация и поддержка учебных заведений. Мы ремонтируем спортзалы, столовые, пищеблоки, котельные, строим игровые площадки. И каждый год инвестируем в это миллионы гривен», отметила она.

Непосредственно больше 8 тысяч детей по всей стране уже третий год подряд получили от «Укрлендфарминга» в подарок ко Дню знаний дневники серии «Мир аграрных профессий». «Дневники - часть программы профориентации, ведь благодаря цветным иллюстрациям и захватывающему тексту дети узнают о широком выборе профессий в агроотрасли и получают мотивацию работать на земле. За время реализации проекта компания подарила школьникам более 20 тысяч дневников на сумму более полумиллиона гривен», подытожила Галина Ковток.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ukrlandfarming#Олег Бахматюк#Укрлендфарминг