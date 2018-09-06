«Укрлендфарминг» Бахматюка инвестировал 2 млн гривен в программу поддержки детских учебных заведений

За счет средств «Укрлендфарминга» Олега Бахматюка обновлены помещения школ и детских садов, закуплена мебель, оргтехника и канцтовары в 560 населенных пунктах страны

Об этом сообщила операционный директор группы компаний «Укрлендфарминг» Галина Ковток.

По ее словам, «хозяйничая на земле, измеряющейся сотнями тысяч гектаров, мы развиваем сельское хозяйство Украины. И четко осознаем высокую ответственность за благополучие громад на территориях нашего присутствия».

Галина Ковток подчеркнула, что одним из направлений корпоративной социальной ответственности группы компаний «Укрлендфарминг» является забота о громадах. «Мы воплощаем проекты, направленные на детей, - профессиональная ориентация и поддержка учебных заведений. Мы ремонтируем спортзалы, столовые, пищеблоки, котельные, строим игровые площадки. И каждый год инвестируем в это миллионы гривен», отметила она.

Непосредственно больше 8 тысяч детей по всей стране уже третий год подряд получили от «Укрлендфарминга» в подарок ко Дню знаний дневники серии «Мир аграрных профессий». «Дневники - часть программы профориентации, ведь благодаря цветным иллюстрациям и захватывающему тексту дети узнают о широком выборе профессий в агроотрасли и получают мотивацию работать на земле. За время реализации проекта компания подарила школьникам более 20 тысяч дневников на сумму более полумиллиона гривен», подытожила Галина Ковток.