53-я годовщина премьеры "Тени забытых предков": что нужно знать о легендарном фильме Параджанова (видео)

Ровно 53 года назад, 4 сентября, состоялась презентация фильма Параджанова "Тени забытых предков".

Этот день стал знаковым не только для украинского кино, но и для диссидентского движения. Во время премьеры фильма состоялась политическая акция. Ее устроили еще молодые на то время диссиденты Иван Дзюба, Василий Стус и Вячеслав Чорновил.

Они призвали присутствующих в зале встать в знак протеста против арестов украинских интеллектуалов. Просмотр фильма превратился в стихийную антисоветскую демонстрацию.

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Интересно, что цензура запрещала показывать в фильме интерьер настоящей гуцульской церкви. Параджанов во время съемок приглашал рядовых местных жителей Карпат сниматься в кино.

Картина получила 39 международных наград в 21 странах, и этот факт отмечен в Книге рекордов Гиннеса.

Благодаря "Теням забытых предков" Параджанова считают основоположником поэтического кинематографа