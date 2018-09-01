Из-за смерти Захарченко на оккупированном Донбассе отменили День знаний (видео)

По данным сепаратистских СМИ, учеба в школах "ДНР" начнется 4 сентября.

На оккупированной территории Донбасса отменили мероприятия по случаю 1 сентября из-за смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

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"В связи с сегодняшними событиями в Донецке (пост опубликован 31 августа - УНИАН). Торжественные мероприятия к 1 сентября в Донецке отменены. Обещают, что перенесут на понедельник", - написал Лисянский.

Он также сообщил, что в Донецке усилили контроль, из города никого не выпускают. Въезд обещают открыть завтра.

"Кроме задержаний, повышенного военного контингента и усиленных патрулей пока ничего нет. Стрельбы в городе не слышно", - добавил Лисянский.

В свою очередь подконтрольное оккупантам издание "ДАН" сообщает со ссылкой на "министерство образования ДНР", что начало учебного года перенесли на вторник, 4 сентября.

«В связи с объявленным в Республике трауром занятия в школах Донецкой народной Республики начнутся 4 сентября», — сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, что 31 августа в ресторане "Сепар" в оккупированном Донецке прогремел взрыв. В результате был убит главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.