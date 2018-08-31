Смерть Кобзона: раскрыты тайные записки певца

Иосифа Кобзона похоронят 2-го сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Украинский композитор Владимир Быстряков рассказал о "блокноте дел" народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

В блокноте певца были пометки и напоминания, кому и чем певец в силах помочь, передают Дни.ру.

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"Этому протезы, этому квартиру, этого восстановить на работу, этому – путевку", – вспомнил Быстряков.

Также композитор вспомнил, как Кобзон во время захвата заложников в театре на Дубровке в 2002 году договаривался с террористами, рискуя собственной жизнью.

Как сообщал УНИАН, 20 июля Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии. Певец скончался 30 августа на 81-м году жизни.

Артиста похоронят второго сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Напомним, Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

Ранее российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области.

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Кобзону запрещен был въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.