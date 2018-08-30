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В Одессе появился "пушистый" мурал (фото)

16:37, 30 августа 2018
Общество
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В центре Одессы американская художница BKfoxx закончила мурал/ Пушкинская

После многочисленных скульптурных портретов появилось огромное настенное полотно, посвященное котам.

Автор мурала на ул. Бунина, 3 - художница из США BKfoxx. Она прибыла в город со своими идеями, но уличные коты Одессы очаровали ее, пишет "Одесса1".

В результате, на глухой стене появился кот с изумрудными глазами и бессмертным афоризмом Сент-Экзюпери.

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Теги: #муралы в Одессе