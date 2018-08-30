В Одессе появился "пушистый" мурал (фото)

Автор мурала на ул. Бунина, 3 - художница из США BKfoxx. Она прибыла в город со своими идеями, но уличные коты Одессы очаровали ее.

Дворовые коты Одессы и трепетное отношение к ним одесситов продолжают вдохновлять творческих людей. После многочисленных скульптурных портретов появилось огромное настенное полотно, посвященное котам. Автор мурала на ул. Бунина, 3 - художница из США BKfoxx. Она прибыла в город со своими идеями, но уличные коты Одессы очаровали ее, пишет "Одесса1". В результате, на глухой стене появился кот с изумрудными глазами и бессмертным афоризмом Сент-Экзюпери.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter