В центре Харькова появился мурал с изображением Кузьмы Скрябина (фото)

Новый мурал открыли на Рымарской, возле новой филармонии.

Портрет украинского музыканта срисовали из фотографии, сделанной в Харькове. Ее помогли выбрать фанаты исполнителя.

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«Очень долго выбирали среди многих изображений. Когда увидели харьковское фото Кузьмы, сразу определились», - рассказывает руководитель творческой группы Kailas-V Яна Волк, передает 057.ua.

На создание портрета у художника Андрея Пальваля ушла неделя. Сначала набросал эскиз, потом дорисовывал остальные элементы. Основную часть удалось сделать за 3 дня.

«На уровне 2-го и 3-го этажей пользовался подъемной техникой, лестницей. Клавиши было уже проще рисовать», - делится художник.

Изначально мурал хотели нарисовать на Научной. Но инициаторы идеи предложили перенести портрет ближе к филармонии.

«В харьковской филармонии Кузьма Скрябин выступал с симфоническим оркестром. И людей тут больше, и место лучше», - добавляет Яна Волк.

Всего на создание портрета потратили коло 150 баллонов аэрозольной краски. Целым и невредимым портрет должен продержаться около 3 лет.