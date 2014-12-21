В Севастополе будут отключать свет на восемь часов в день

Сегодня утром, 21 декабря, самопровозглашенные власти Севастополя ввели новые графики ограничения энергопотребления для населения, сообщает Новое Время.

Крымэнерго отметило, что это связано с выводом в ремонт маршрута ВЛ-330кВ Мелитополь – Джанкой. В этой высоковольтной линии работала единственная ВЛ-220кВ, обеспечивающая связь между Украиной - и АРК.

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Оккупационные власти при этом признали, что пошли на такой шаг из-за возможности полного отключения Крыма от электроснабжения.

Согласно их сообщению, с 21 декабря вводятся новые графики временного ограничения электропотребления, света, например, в Севастополе, не будет по восемь часов в день: с 8:00-10:00; 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 в одних районах, и с 10:00 -12:00; 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-00:00 в других.