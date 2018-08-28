Соседи родителей Вадима Титушко не видели его уже четыре месяца

Местные жители описали Вадима как "порядочного и воспитанного парня".

Вадим Титушко, которого объявили в розыск за разбой, уже несколько месяцев не появлялся дома у своих родителей.

Об этом сообщает ТСН. Отмечается, что парня ищет не только полиция, но и журналисты.

Читайте такжеСвязал хозяина и угнал машину: в полиции рассказали, за что разыскивают Титушко

Отмечается, что за последние несколько лет Титушко основал две компании: ООО "Евростандартгаз", которая впоследствии закрылась, и охранную фирму, которая имеет лицензию МВД и зарегистрирована в Белой Церкви.

«Офис» фирмы Титушко расположен на последнем этаже обычной хрущевки, но в квартире никого нет. Соседка утверждает, что никакого офиса там нет. Зато живут родители Вадима.

Мобильный телефон Титушко включает переадресацию, а соседи не скрывают раздражения.

"Его уже месяца четыре здесь нет", - утверждают они.

Местные жители описали Вадима Титушко как порядочного и воспитанного парня.

Напомним, правоохранители объявили в розыск Вадима Титушко, чье имя после событий 2013-2014 года стало именем нарицательным и символизирует агрессивных провокаторов-маргиналов.

Он подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления.