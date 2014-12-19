СБУ задержала террористическую группу, которую возглавлял бывший сотрудник Интерпола

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

По словам Лубкивского, по показаниям этого задержанного, он является двоюродным братом задержанного ранее бывшего руководителя Департамента контрразведки СБУ Владимира Бика.

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Кроме того, Лубкивский сообщил, что на Донетчине задержали 4 граждан Украины, подозреваемых в терроризме. Один из них работал над разработкой «Конституции» так называемой «ЛНР».