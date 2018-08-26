Поджог виноградников под Одессой: французский винодел обвинил полицию во лжи

Он также призвал ЕС и ЕБРР «перестать давать деньги стране, которая ведёт себя нечестно».

Французский винодел Кристоф Лакарен, ранее заявивший о поджоге своих виноградников в Одесской области, обвинил правоохранителей во лжи и сотрудничестве с рейдерами земли.

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Комментируя в Facebook заявление полиции о том, что его виноградники якобы не пострадали, предприниматель обратился к президенту Украины.

«В очередной раз бессарабская полиция говорит неправду! Президент Порошенко,как долго будет оказываться поддержка бессарабской полиции,которая действует заодно с бессарабскими рейдерами земли?», - высказался Лакарен.

Он также пригласил президента, губернатора Одесской области, главу района, журналистов и активистов, чтобы они сами проверили, «кто говорит правду».

«И я прошу Посла Евросоюза Huges Mingarelli и главного директора [Европейского банка реконструкции и развития] Francis Malige перестать давать деньги стране,которая ведёт себя нечестно и неправдивой по о ношению е иностранным инвесторам в Украине», - заявил Лакарен.

Как сообщал УНИАН, французский винодел Кристоф Лакарен заявил о поджоге его виноградников в Одесской области.

В управлении полиции Одесской области заявили, что осмотрели место пожара на виноградниках Кристофа Лакарена и не обнаружили посторонних предметов, горюче-смазочных или легковоспламеняющихся веществ.

Также правоохранители отметили, что кусты винограда "не повреждены".