Председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО убежден, что через 4-5 лет языковой вопрос не будет интересовать политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Что касается украинского языка. Я считаю, что эта тема, языковой вопрос, просто политизируется и не больше", - отметил губернатор.

В.ЛОГВИНЕНКО подчеркнул, что "по той динамике работы, которая проводится в нашей области, думаю, пройдут еще 4 или 5 лет, и эта тема совершенно не будет интересовать политиков".

Он посоветовал политикам подходить к этому вопросу "спокойно, взвешенно и грамотно" и не нагнетать ситуацию.

"Сегодня строится диалог на отрицании. Одни говорят, что кто-то не хочет, другие говорят - не надо нас заставлять изучать украинский язык. Это естественный человеческий протест", - отметил В.ЛОГВИНЕНКО.

По его словам, сегодня в Донецком регионе "самый высокий уровень изучения украинского языка – это дошкольники, затем – учащиеся первых - четвертых классов". "Если бы у нас здесь не было результатов, мы не могли бы говорить, что динамично развиваемся в этом направлении. А уже результаты есть", - объяснил В.ЛОГВИНЕНКО. И еще раз добавил: "У нас настолько поступательно идет создание условий для обучения, что уже по этим шагам можно судить - пройдет несколько лет, и эта тема не будет политикам интересна, потому что примеров не будет".