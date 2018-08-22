Днепрянин без снаряжения нырнул на 71 метр и побил рекорд Украины и США (видео)

Фридайвингом айтишник из Днепра увлекся случайно на отдыхе. После потрясающих успехов на международных соревнованиях, его уже пригласили в сборную США.

На дно океана без акваланга и даже ласт - днепрянин Андрей Хветкевич побил рекорд Украины и США. Без всякого снаряжения он нырнул на 71 метр.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Фридайвингом айтишник из Днепра увлекся случайно на отдыхе. После потрясающих успехов на международных соревнованиях, его уже пригласили в сборную США.

Сам Хветкевич признается, что главное в этом спорте не объем легких, а контроль над собственными эмоциями. Говорит, что некоторые люди вовремя или после погружения теряют сознание из-за нехватки кислорода, но с ним такого никогдане случалось.

Спортсмена уже пригласили вступить в сборную США, однако все личные рекорды он собирается и в дальнейшем посвящать Украине.