После убийства патрульного харьковским копам выдадут армейские бронежилеты и автоматы

Так называемые бронегруппы будут реагировать на те вызовы, где есть угроза жизни людей.

После перестрелки у Харьковского горсовета, в результате которой погиб патрульный полицейский Дмитрий Кириенко, копам выдадут бронежилеты четвертого класса и автоматическое оружие.

Как сообщается на сайте Нацполиции в Харьковской области, такое заявление в ходе церемонии прощания с погибшим полицейским Дмитрием Кириенко сделал замглавы Национальной полиции Александр Фацевич.

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"Мы будем укреплять наши силы, чтобы избежать в будущем трагических потерь среди личного состава. Поэтому в ближайшее время патрульным будут выданы бронежилеты четвертого класса и автоматическое оружие", - указал он.

По его словам, так называемые «бронегруппы» будут реагировать на те вызовы, где есть угроза жизни людей.

В то же время, Фацевич сообщил журналистам, что уже дал соответствующее поручение руководству полиции Харьковщины.

«Я дал поручение руководителю ГУНП в Харьковской области, и уже сегодня будут усилены наряды работниками полиции с автоматическим оружием, которые будут нести службу в городе Харькове», - сказал он, добавив, что эти группы будут работать отдельными экипажами.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области корреспонденту УНИАН уточнили, что бронегруппы будут действовать постоянно и будут дежурить в Киевском, Шевченковском и Московском районах Харькова.

Напомним, стрельба возле Харьковского горсовета прозвучала в полпервого ночи 20 августа. Вооруженный мужчина пытался прорваться в городской совет, на входе открыл огонь, произвел больше десяти выстрелов.

Нападавший дважды попал в полицейского - медики пытались спасти жизнь патрульного Дмитрия Кириенко, но ранения оказались несовместимыми с жизнью, он погиб. В ходе перестрелки с полицейскими был убит и сам нападавший.

Правоохранители установили, что «харьковским стрелком» оказался 47-летний безработный слесарь-рихтовщик Александр Поярков. За день до нападения на мэрию Харькова он убил свою жену.