Большинство украинцев считают УПЦ КП настоящей правопреемницей созданной в Киевской Руси церкви - опрос

При этом об Украинской Православной Церкви (Московский Патриархат) как правопреемнице говорили 12%.

52% опрошенных украинцев считают, что именно Украинская Православная Церковь (Киевский Патриархат) скорее имеет право считаться исторической правопреемницей Православной церкви, утвердженной в Киевской Руси 1030 лет назад.

Читайте такжеУПЦ заберет у Московского патриархата все занимаемые им здания – Филарет

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Динамика патриотических настроений украинцев: август 2018», проведенного Социологической группой «Рейтинг».

При этом об Украинской Православной Церкви (Московский Патриархат) как правопреемнице говорили 12%, 3% выбрали Украинскую Автокефальную Православную Церковь, 2% – Русскую Православную Церковь, 5% – другую. 27% респондентов не смогли определиться в этом вопросе.

Исследование проводилось с 3 по 10 августа 2018 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.