В очереди на Керченской переправе стоят несколько сотен автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба Единой транспортной дирекции, передают «Крым. Реалии».

«В данный момент на Керченской переправе сохраняются штатные погодные условия, сила ветра не превышает 11 метров в секунду. Курсируют все паромы большой вместимости», – сообщили в Единой транспортной дирекции.

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По информации оперативного дежурного, в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают до 40 легковых машин и до 70 грузовых автомобилей, порту «Крым» – до 10 легковых авто и до 15 грузовиков.

На грузовой линии своей очереди на погрузку ожидают: в порту «Новороссийск» – до 130 грузовых машин, в Славянске-на-Кубани – 300 грузовых машин, в Керченском аэропорту – 75 грузовых автомобилей.