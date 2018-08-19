Пассажирам, которые не успели на пересадку во Львове из-за задержки поезда, предоставили места в других вагонах

18:07, 19 августа 2018
Общество
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Туристам предоставили места в других вагонах / фото УНИАН

Пассажирам "Укрзализныци", которые не успели на пересадку во Львове из-за задержки поезда на два часа, предоставили места в других вагонах.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Компания отмечает, что все пассажиры уже находятся в пути.

«В частности, часть пассажиров, следующих в Лисичанск, продолжат путешествие в отдельном вагоне поезда №74 Львов – Москва, который на станции Хмельницкий будет переприцеплен в состав поезда №138 Хмельницкий – Лисичанск. Пассажиров, направлявшихся в Сумы, в Киеве с поезда №74 будет пересажено на поезд №124 Киев - Константиновка», — отмечает "Укрзализныця".

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Железнодорожная компания сообщает, что случай с опозданием поезда расследуют.

Напомним, утром 19 августа на главном железнодорожном вокзале Львова туристы расставили палатки в знак протеста против отказа заменить им билеты после опоздания поезда.

Администрация вокзала отказалась обменять эти билеты на другие, заявив, что поезд, на котором ехали туристы, опоздал не по вине вокзала.

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Теги: #Укрзализныця#железнодорожный вокзал во Львое#туристы во Львове