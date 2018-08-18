В польских больницах после ДТП остается 41 украинец, один из них в тяжелом состоянии

Еще одного пострадавшего украинца выписали из больницы.

В Польше в больницах остается 41 гражданин Украины, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом. У них травмы разной степени тяжести.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев. "Один человек находится в тяжелом состоянии. Консул посетил в больницах 21 пострадавшего, из них пятеро - дети", - отметил он.

"Одного человека уже отпустили из больницы. В медучреждениях остался 41 человек", - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, в Польше в результате ДТП с участием автобуса, произошедшем вечером 17 августа, погибли трое украинцев, еще 42 были госпитализированы.

Всего в автобусе находились 51 украинский турист, два водителя и экскурсовод.

Ранее Погорельцев в комментарии УНИАН сообщил, что водитель автобуса является украинцем, его опрашивают польские правоохранители, ему будет избрана мера пресечения.

Окружная прокуратура Перемышля рассматривает превышение скорости как одну из причин возникновения ДТП с участием автобуса с украинскими туристами в Польше.

Также Погорельцев сообщил, что туроператор «Аккорд-Тур» за свой счет перевезет из Польши в Украину граждан, которые больше не нуждаются в медицинской помощи после ДТП.