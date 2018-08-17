New York Times: На охваченном войной Донбассе осмелелые волки атакуют людей

Но отстреливать хищников во время войны – дело рискованное, ведь можно легко попасть под пулю или нарваться на мину.

Александр Подлесный увидел сначала силуэт, прежде чем узнал волка. Его первой мыслью было: «Откуда же ты пришел?». А когда хищник вцепился зубами в его левую руку, мужчина подумал: «Я убью его или он убьет меня».

Так 41-летний украинец вышел во двор, чтобы покормить уток и кур. Но вместо этого стал ярким примером побочного последствия войны, которая уже четыре года тлеет на Востоке Украины, пишет New York Times.

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Охота запрещена на территории в 40 километрах от линии фронта, чтобы исключить фатальные ошибки из-за того, что не сразу понятно, кто и в кого стреляет. В результате популяции фазанов и зайцев увеличиваются, так же как и волков с лисами. Однако, хищники стали все чаще решаться на близкий контакт с людьми, домашними животными и скотом.

Сосед Подлесного рассказал, что бросился на помощь мужчине и использовал лом, чтобы расцепить пасть волка. Солдат из гарнизона через дорогу прибежал и убил хищника, дважды выстрелив ему в голову. Волк, который в тот же день напал на нескольких домашних животных в том же районе, вероятно был бешеный. Но местный ветеринар сказал изданию, что это наверняка никто не выяснял. Подлесный провел две недели в больнице, а потом еще две недели получал профилактические уколы. На левом предплечье и запястье правой руки у мужчины остались шрамы, а на телефоне – фото убитого волка.

Издание уточняет, что случаев, когда дикие звери нападали на селян неподалеку от фронта, пока было не много. Кроме того, некоторые мероприятия по вакцинации хищников были проведены, а определенный их отстрел в регионе позволили. Однако, местные охотники и жители говорят, что попытки контролировать популяцию зверей были неэффективны и опасны. Люди боятся за безопасность своих детей, собак, кошек, овец, кур, уток и других домашних животных. В селе Николайполье жители говорят, что волки за месяц убили девять собак. Охотничьи организации также говорят, что они пытаются предотвратить распространение бешенства лисами, так же как и свиного гриппа, которым инфицированные дикие кабаны.

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«Пока что нам удается справиться», - сказал председатель организации охотников в Славянске Игорь Савон.

Однако, он добавил, что если усилия по сокращению популяции хищников в регионе прекратится, «это станет неконтролируемой проблемой». Для гражданских выходить в поле с винтовкой во времена войны – это большой риск. Можно наступить на мину или стать мишенью для снайпера, - предостерегает председатель отдела лесничества в Донецкой области Виктор Строженко.

«Разве мы можем отправлять людей на смерть? Кто ответит за это? Если кому-то хочется пострелять, он может пойти на войну с боевиками», - сказал чиновник.