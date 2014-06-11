ООН обещает, что международное сообщество поможет Украине

Таким был основной месседж заместителя генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман во время его четырехдневного визита в Киев, сообщает Центр новостей ООН.

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"Заместитель главы ООН подчеркнул важность инклюзивного диалога и реформ, отвечающих надеждам и ожиданиям всех граждан Украины. Он также отметил, что международное сообщество должно сыграть конструктивную роль в этом процессе", - говорится в сообщении.