ООН обещает, что международное сообщество поможет Украине
04:35, 11 июня 2014Политика
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ООН считает межнациональный диалог и проведение реформ важными факторами в нынешней ситуации в Украине и уделяет большое значение роли международного сообщества в процессе урегулирования кризиса.
ООН обещает, что международное сообщество поможет Украине / ukrmap.su
Таким был основной месседж заместителя генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман во время его четырехдневного визита в Киев, сообщает Центр новостей ООН.
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"Заместитель главы ООН подчеркнул важность инклюзивного диалога и реформ, отвечающих надеждам и ожиданиям всех граждан Украины. Он также отметил, что международное сообщество должно сыграть конструктивную роль в этом процессе", - говорится в сообщении.
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