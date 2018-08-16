В Киево-Печерской Лавре обнаружили стены 12-го века (видео)

Высота стены была около четырех метров, предполагает историк. Вряд ли она могла защищать монастырь от врага, скорее это статусная вещь.

В Киево-Печерской Лавре раскопали стены 12-го века. Высокую стену вокруг монастыря толщиной в сажень дважды упоминают в летописях и вот теперь ее фундамент наконец нашли.

б этом говорится в сюжете ТСН. Шестьдесят лет назад на ее обломки уже встречали археологи и вот только теперь понятно, где проходила целая стена.

"В 11 веке монастырь имел оборонительную линию, но это были древо-земляные укрепления. И вот в 12-м веке они сделали такой апгрейд – сделали более дорогую, более качественную и мощную стену из камня и плинфы", - рассказывает историк Сергей Тараненко.

Читайте такжеВо Львове показали две писанки времен Киевской Руси

Высота стены была около четырех метров, предполагает историк. Вряд ли она могла защищать монастырь от врага, скорее это статусная вещь. Экспертизу камня еще проводят, но уже и сейчас понятно – возили его издалека.

Историки хотят, чтобы остатки этих уникальных стен 12-го века видели люди. Но для этого нужна консервация – значит навес, освещение, отопление. Министерство культуры обещает поискать деньги.

"Можно претендовать и на деньги ЮНЕСКО, и на деньги европейских грантов, но государство обязательно присоединится к этому процессу и мы так же заинтересованы в том, чтобы здесь были представлены археологические находки, музеефицированы за лучшими образцами, которые сейчас есть", - сказала заместитель министра культуры Тамара Мазур.

Ранее из-за аварии на водопроводе затопило место раскопок на Почтовой площади в Киеве.