Польша отправит в Украину гуманитарный конвой

Как сообщает кореспондент "Украинской правды", об этом заявил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына.

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"Этот конвой тоже имеет символическое значение, - сказал министр иностранных дел Польши. - Мы помним о беженцах из Донецка и Луганска, мы хотим помочь перед Рождеством. Мы помним, как после 13 декабря 1980 года, после введения военного положения в Польше, западные страны присылали помощь нам. Сейчас мы отправляем гуманитарную помощь в Украину как знак нашей солидарности".

До следующей недели конвой из Польши должен прийти в Харьков.

По словам польського дипломата, правительство выделило на снаряжение этого конвоя около $1 млн. Премьер-министр Польши собирается лично отправить конвой в Украину.