Украинцы официально имеют на руках почти миллион "стволов" - полиция

По данным американской аналитической компании Small Arms Survey, в 2017 году на руках у населения в Украине суммарно находились около 4,4 миллиона единиц легального и нелегального оружия.

У украинцев на руках официально зарегистрировано около одного миллиона единиц огнестрельного оружия.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ответ Национальной полиции на запрос.

По данным Департамента превентивной деятельности Национальной полиции, по состоянию на 31 июля 2018 года в собственности граждан Украины находились 892 854 единицы огнестрельного оружия.

В данной статистике речь идет о зарегистрированном охотничьем нарезном и гладкоствольном оружии.

Глава "Украинской ассоциации владельцев оружия" Георгий Учайкин объяснил, что под гладкоствольным охотничьим оружием полиция подразумевает классические охотничьи ружья, преимущественно двухствольные - так называемые "двухстволки", и помповые ружья. Под нарезным оружием имеются в виду, например, гражданские версии автомата Калашникова и снайперских винтовок, нарезные охотничьи карабины.

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В полиции отметили, что с 2013 года количество единиц охотничьего нарезного и гладкоствольного оружия на руках украинцев колебалось в пределах примерно от 800 до 900 тысяч. В конце 2016 года на учете ведомств полиции находилось свыше 920 тысяч единиц огнестрельного оружия.

Комментируя данные по количеству единиц задекларированного оружия Георгий Учайкин предполагает, что разница в цифрах в сторону уменьшения, скорее всего, объясняется нежеланием граждан перерегистрировать свое уже один раз зарегистрированное оружие. Таким образом, количество единиц оружия не уменьшается, только граждане избегают процедуры перерегистрации. Процедуру перерегистрации оружия каждый его владелец должен проходить каждые три года.

Что касается фактического количества оружия на руках украинцев - цифра может быть значительно выше, чем зафиксированная Нацполицией. Так, по подсчетам "Украинской ассоциации владельцев оружия", по меньшей мере 1,5 миллиона украинцев имеют на руках 2,5 единиц только зарегистрированного оружия, то есть оружия, которое хотя бы один раз прошло процедуру регистрации и постановки на учет в МВД.

В то же время в собственности граждан Украины находится и короткоствольное оружие. Георгий Учайкин описывает ситуацию с учетом короткоствольного нарезного огнестрельного оружия на руках у гражданских лиц в Украине как "катастрофическую".

Напомним, что по законодательству короткоствольным нарезным огнестрельным оружием имеют право владеть и пользоваться для выполнения служебных обязанностей только представители определенных профессий: военные, сотрудники полиции, прокуратуры, СБУ, вооруженная охрана.

В то же время за годы независимости "примерно 50 тысяч коротких стволов выданы как наградное оружие", - говорит Учайкин, добавляя, что это количество тоже должно быть на учете, но МВД не обнародует информацию, кому именно и за какие достижения они выдали такую "награду".

Отдельного упоминания требует и учет короткоствольного гладкоствольного оружия, так называемых травматических пистолетов, которые стреляют резиновыми пулями. Короткоствольным травматическим оружием имеет право владеть ограниченный круг лиц, к которым относятся, например, работники судов, журналисты, помощники нардепов или депутаты. По данным "Украинской ассоциации владельцев оружия", в Украине на руках граждан находится не менее 300 тысяч таких травматических пистолетов.

В целом, по данным американской аналитической компании Small Arms Survey, в 2017 году на руках у населения в Украине суммарно находились около 4,4 миллиона единиц легального и нелегального оружия.