МВД частично обнародовало списки подаренного наградного оружия – профильная организация (документ)

Об этом говорится в сообщении на сайте профильной организации Zbroya.info.

Отмечается, что "среди розданных за особые заслуги "короткостволов" после разных ПМов и Фортов, а также Глоков, встречаются такие интересные экземпляры как Парабеллум-08, несколько "старых" ТТшек, редкие штучка Кел-Тек 380 и Кел-Тек ПФ-9, много Чизетов, карабин Рюгер .22 ".

Читайте такжеВ Минобороны рассказали, за что Полторак наградил политиков именным оружием

В то же время, согласно сообщению, непонятно почему отнесен к "короткостволам" револьвер Нагана, при чем, как отмечается, "какой-то редкой модификации калибра 8 мм", "классика" Маузер 8х25 "в не совсем понятном калибре 8х25".

"Для "модных" пацанов, насмотревшихся вестернов даже есть Десерт Игл 12 мм, неизвестно как затесавшаяся винтовка Форт 221 5,45, и она же в калибре 5,56х45...Много магнумовских револьверов.., редчайший "пистолет" АКС-74 5,45 мм, такого же класса "пистолет" Форт 224 калибра 5,56х45, Смит енд Вессон 45-го калибра, еще один "пистолет" Форт-221 5,45х39 и Форт-228 ярко "пистолетного" же калибра 7,62х39, "пистолеты" АКМС 7,62 (позиция 926 и 1005), и куча таких же еще "пистолетов", - говорится в сообщении.

В организации предположили, что "пистолетами" эти не совсем пистолеты обозвали чисто для конспирации".

Согласно сообщению, один из награжденных в списке награжден единым приказом сразу четырьмя "стволами" – "Береттой 6,35, Браунингом такого же калибра, "мелкашечным" явно спортивным, 22 Валтером и более современным Вальтером 9 мм".

Как сообщал УНИАН, глава МВД Арсен Аваков за 2014-2016 годы выдал больше тысячи единиц наградного оружия.

"1085 стволов министр Аваков выдал за 2014-2016 годы, это мои прямые полномочия, которые я не согласовываю ни с кем. Из них 817 выдано бойцам и офицерам Нацгвардии, Нацполиции, МВД, УДО, Минобороны. 78 – волонтерам, 13 – работникам прокуратуры. Отдельно еще 25 – работникам Донецкой и Луганской областей, тоже, рассчитываю, понятна моя логика", - заявил министр внутренних дел.

Напомним, Аваков наградил Арсения Яценюка пулеметом "Максим" во время пребывания последнего на посту премьер-министра Украины.