Восемь заключенных в Украине россиян просят Путина обменять их на одного из украинских политзаключенных

Ранее такое заявление подали граждане РФ Алексей Седіков, Александр Саттаров и Фарух Камалов.

Заключенные граждане РФ продолжают предоставлять заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы заключенные граждане РФ продолжают предоставлять заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных», - написала она.

По ее словам, такие заявления сегодня написали Вячеслав Высоцкий (Черкасская исправительная колония № 62), Валерий Иванов и Александр Валехидис (Дрогобычская исправительная колония № 40), Владислав Гречин (Одесское учреждение исполнения наказаний №21), Виктор Агеев (Роменская исправительная колония № 56), Олег Доронин (Городищенская исправительная колония № 96), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (Житомирское учреждение исполнения наказаний № 8).

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Омбудсмен также напомнила, что ранее такие заявления подали гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, а также Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО.

«Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в Администрацию президента РФ», - сообщила Денисова.

Ранее задержанный и осужденный в Украине за терроризм гражданин России Алексей Седиков обратился с заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять его на одного из украинских политзаключенных.