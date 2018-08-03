Россиянин, который отбывает наказание на Киевщине, просит Путина обменять его на украинского политзаключенного

Украинский омбудсмен просит российскую сторону помочь гуманитарному обмену по формуле "один на один".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что задержанный и осужденный в Украине за терроризм гражданин России Алексей Седиков обратился с заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять его на одного из украинских политзаключенных.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

"Гражданин России Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, предоставил заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - написала Денисова.

"Это письмо было отправлено в МИД Украины, чтобы они по дипломатической почте отправили его на Администрацию президента РФ", - отметила она.

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Кроме того, Денисова сообщила, что обратилась к представителю Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирине Геращенко, в Министерство иностранных дел Украины, к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с просьбой о содействии возможности гуманитарного обмена "один на один".

"(Обмена) на Сенцова, Балуха, Клыха или Кольченко, которым, как и Седикову, нужна медицинская помощь", - отметила украинский омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, 25 июля представители России на переговорах ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе не ответили на предложение Украины передать им 36 россиян в обмен на тех украинцев, которые содержатся в России. Украинская сторона в Минске предложила РФ провести встречу омбудсменов для разблокирования обмена 36 россиян на украинских политзаключенных.

Следующее заседание ТКГ назначено на 22 августа.