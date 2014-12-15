Первый Национальный отказался продлевать контракт с Шустером

Директор НТКУ Зураб Аласания в своем "Фейсбуке" обнародовал официальное уведомление об отказе продлевать контракт после 31 декабря.

Аласания ранее заявляя, что НТКУ не может разорвать контракт из-за штрафных санкций, однако обещал, что не будет продлевать срок его действия.

Читайте такжеВ эфире Шустер LIVE Гарри Каспарову вручили памятную монету с символами падения режимов Януковича и Путина

По словам главы НТКУ, "Первый национальный" намерен создать политическое ток-шоу собственного производства, которое планируется запустить в феврале. В настоящее время идет работа над созданием формата. Планируется, что присутствующие в студии зрители будут не голосовать во время передачи, а принимать в ней активное участие, задавать вопросы.

Напомним, накануне появилась информация, что специально под программу "Шустер Live" будет создан новый телеканал.