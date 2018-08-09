День целителя Пантелеймона: традиции, приметы, что нельзя делать в этот праздник

В этот день не принято работать в поле – может молнией спалить либо урожай, либо даже самого «нарушителя», пугали в народе. Даже второе название праздника – «Палий».

В четверг, 9 августа, православные отмечают день памяти Пантелеймона. Это великий святой и целитель, прославившийся своими чудесами: он исцелил немало бедных людей, в том числе и от слепоты.

Кто такой Пантелеймон-целитель

Святой Пантелеймон родился примерно в III веке на территории Никомедии и был известным лекарем. Когда он познакомился с местным проповедником Ермолаем, тот обратил его в христианскую веру.

Пантелеймон уверовал во Христа когда попросил его исцелить ребенка, которого укусила змея. После этого Пантелеймон решил посвятить свою жизнь служению Богу и окружающим людям.

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Неудивительно, что святой Пантелеймон – покровитель врачей и воинов. Даже имя «Пантелеймон» означает «всемилостивый».

Мощи святого Пантелеимона после его мученической смерти разошлись по всем православным странам, в частности, его глава находится в Русском монастыре Святого мученика Пантелеимона на Афоне.

Что нельзя делать в праздник Пантелеймона-целителя

В этот день не принято работать в поле – может молнией спалить либо урожай, либо даже самого «нарушителя», пугали в народе. Даже второе название праздника – «Палий».

При этом и лениться в этот день не принято: свою работу следует выполнять с особым тщанием (просто держаться от поля подальше).

Кроме того, нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды: святой Пантелеймон помогал всякому – и нищему в бедном районе, и преступнику в тюрьме. Считается, что если в этот с равнодушием отнестись к чужому горю – святой покарает.

Что можно делать в праздник святого Пантелеймона

В этот день принято святить первые колосья – а потом целый год хранить их в доме. Если человек заболевал, то к больному месту прикладывались эти колосья.

Также в старину именно на Пантелеймона начинали сбор лечебных трав.

А так как раньше (тогда был другой климат) именно к этому празднику поспевала капуста, то на Пантелеймона было принято срезать первый кочан и печь с капустой пироги. Ими затем угощали всех – и домашних, и гостей, и нищих.

Приметы на Пантелеймона-целителя

В народе принято считать, что рожденные в этот день обладают прирожденной склонностью к целительству.

Также сегодня обращают большое внимание на погоду и поведение муравьев и стрекоз. Если муравьи начали заделывать входы в муравейники, то скоро быть дождю.

А в том случае, если стрекозы и кузнечики высоко прыгают и стрекочут, то погода будет сухой и ясной.