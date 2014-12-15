В Горловке местные жители взяли штурмом райадминистрацию, которую захватили боевики

Об этом сообщает журналист Никита Синицин в Facebook со ссылкой на очевидца событий.

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"Утром люди просто штурмом взяли здание (Калининской райдминистрации), под живой массой рухнули входные двери, разбилось стекло, которым были ранены многие из присутствующих", - привел слова очевидца Синицин.

Ранее сообщалось, что в Горловке Донецкой области боевики захватили здание пенсионного фонда.