Городской суд Яремче прекратил осуществлять правосудие из-за отсутствия судей

Сейчас в суде вакантны все три должности судей, предусмотренные штатным расписанием.

Из-за отсутствия судей Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области прекратил осуществлять правосудие.

Как сообщила сегодня пресс-служба Яремчанского городского суда, вчера, 7 августа, у судьи Андрея Иванова, который в феврале было временно командирован в этот суд, истек срок полномочий в должности судьи Яремчанского городского суда.

По штатному расписанию в суде предусмотрено 3 должности судей, которые в настоящее время вакантны.

"Канцелярия суда продолжает осуществлять прием и регистрацию заявлений, исковых заявлений, материалов и ходатайств полиции, обвинительных актов. Однако осуществить автоматизированное распределение и передать дела и материалы на рассмотрение суда невозможно в связи с отсутствием судей", - сообщили в суде.

При таких обстоятельствах гражданские дела хранятся в канцелярии суда до назначения судей. Уголовные производства, ходатайства следственных органов, дела об административных правонарушениях и другие материалы в соответствии с действующим законодательством направляются в Апелляционный суд Ивано-Франковской области для решения вопроса их рассмотрения в других судах области.